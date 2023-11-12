غلق مزلقان قرية المعصرة في مركز ملوي لإجراء صيانة عاجلة

أعلنت هندسة السكة الحديد في مركز ملوي جنوبي المنيا، عن غلق مزلقان قرية المعصرة، بدءا من اليوم الأحد الساعة 8 صباحا يوم 12 نوفمبر ولمدة يومين حتى يوم الإثنين 13 نوفمبر الجاري، وذلك لإجراء أعمال الصيانة العاجلة.

تحديد مزلقان بديل شمالا وجنوبا

وذكر بيان نشرته الصفحة الرسمية لديوان عام محافظة المنيا، أنه بناءً تم تحديد المزلقان البديل من الجهة البحرية كوبرى النيل العلوى، ومن الجهة القبلية طريق السواحلية.

وفي وقت سابق، أعلنت الوحدة المحلية في مركز ملوي، عن تعيين خدمات على مزلقان الملكية البحرية تعمل على مدار 24 ساعة لإرشاد المواطنين وتوعيتهم أثناء مرور قطارات السكك الحديدية وذلك استجابة لشكاوى أهالي ومواطني الملكية البحرية وحفاظاً على أرواحهم وسلامتهم، بالإضافة إلي إنشاء كوبرى مشاة لخدمة أهالي الملكية البحرية.

تطوير مزلقانات السكك الحديدية

وكان الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، قد أعلن خلال انعقاد مؤتمر حكاية وطن الشهر الماضي، عن تطوير 671 مزلقاناً من أصل 1021، أصبحت كلها أوتوماتيكية، كما تم تطوير 246 محطة من 708 وجارٍ تطوير باقي المحطات، لافتا إلى أن كل المحطات لها بوابات آلية ونظام حجز آلي وهناك حوكمة شديدة على كل المحطات.