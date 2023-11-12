أمين الفتوى: مساعدة الزوجة لزوجها في نفقات البيت يعتبر صدقة (فيديو)

قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ردًا على سؤال متصلة تدعي «فرحة»، تخرج صدقة بنية معينة، فهل يمكن استخدام هذه الصدقة فى نفقة البيت لمساعدة زوجها؟، وهل في هذه الحالة تعتبر صدقة؟

«شلبي»: الصدقة تعتبر من الإكرام للزوج والأولاد

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأحد: «نعم تعتبر من الإكرام للزوج والأولاد، ومن باب الصدقة، ولها ثوابها وأجرها على ذلك».

أمين الفتوى: الصدقة تعمل على زيادة الأجر

وتابع: «إذا كان دخل الزوج قليل، فإن هذا سيعمل على زيادة أجرها، ما دامت تفرج عن بيتها وأولادها».

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