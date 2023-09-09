رد الجميل.. طبيب يفتح عيادته بالمجان لمدة شهر صدقة على روح والده بالمنوفية

وسط آلامه وأحزانه على فراق والده، قرر طبيب الأسنان الشاب أحمد أبو شعيب، فتح عيادته بالمجان لمدة شهر، صدقة جارية على روح والده، الذي توفي قبل أسبوع، وذلك في محاولة بسيطة منه لرد الجميل إلى والده، الذي كان سبب نشأته والتحاقه بكلية الطب ليصبح طبيبا معروفا.

«قررت فتح العيادة الخاصة بالمجان لمدة شهر لعلاج جميع المرضى بالمجان صدقة على روح والدي والدعاء له بالرحمة والمغفرة»، بهذه الكلمات بدأ الدكتور أحمد حديثه لـ«الوطن»، مشيرا إلى أن والده كان طبيب عيون، وكان دائم مساعدة المرضى وغير القادرين طوال حياته المهنية، من خلال عمليات مجانية وكشف بأسعار رمزية.

ولم تقف الصدقة الجارية عند ذلك، وإنما قرر التبرع بمكتبة والده المتوفي الدكتور محمد، والتبرع أيضا بكامل الأجهزة في عيادته إلى أحد المراكز الخيرية للاستفادة منها في علاج المرضي بالمجان، لأنها كانت وصية والده، وفق ما أوضحه الدكتور أحمد، مشيرا إلى أن والده كان محبوبا من الجميع وخدوما ولا يتأخر عن المرضى في أي وقت.

ترحيب كبير بمبادرة علاج المرضي بالمجان

مبادرة طبيب الأسنان، قوبلت بترحيب كبير من المرضى وأهالي مدينة تلا بمحافظة المنوفية، وسط إشادة بخلق الطبيب الذي قرر إقامة صدقة جارية على روح والده، وأشار الطبيب إلى أن المرضى كانت لهم ردود فعل إيجابية، ودعوا له بالرحمة، وهو ما كان ينشده فقط.

وفاة الدكتور محمد أبو شعيب، جاءت بعد أن قضى أكثر من 40 سنة لخدمة المرضي في المجال الطبي، بعد أن أصيب بعدد من الأمراض التي توفي على إثرها في المستشفى، تاركا من خلفه تاريخا كبيرا في مساعدة غير القادرين من المرضى.