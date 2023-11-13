انخفاض أسعار الأسمنت اليوم الاثنين 13-11-2023 في الأسواق

أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية، التابعة لمجلس الوزراء، أسعار الأسمنت اليوم الاثنين 13-11-2023 في مصر، إذ شهد سعر الأسمنت انخفاضا تراوحت قيمته ما بين الـ100 وحتى 165 جنيها في بعض الأنواع، إذ سجل طن الأسمنت الرمادي 2349 جنيها، بحسب بوابة الأسعار المحلية والعالمية الرسمية لمجلس الوزراء.

أسعار الأسمنت اليوم

وترصد «الوطن» أسعار الأسمنت اليوم الأحد 12-11-2023 في مصر خلال بداية التعاملات، حيث يتفاوت أسعار الأسمنت بحسب النوع والاستخدام سواء كان للتسليح أو لأعمال التشطيب، وذلك وفق المصنع، إذ يضاف إليه هامش الربح وتكلفة النقل قبل الوصول إلى المستهلك.

أسعار الأسمنت في المصانع

- أسمنت المعلم 2000 جنيه.

- أسمنت السهم 2000 جنيه.

- أسمنت الفهد 2050 جنيها.

- أسمنت وادي النيل 2010 جنيهات.

- أسمنت مسلح 2250 جنيها.

- جنوب الوادي 2010 جنيهات.

- أسمنت المخصوص 2180 جنيها.

- أسمنت السويس 2230 جنيها.

- أسمنت المهندس 2280 جنيها.

- أسمنت تايتان 2200 جنيه.

- أسمنت المصري 2010 جنيها.

- أسمنت الممتاز 2340 جنيها.

- أسمنت سيناء 42.5 بـ2000 جنيه.

- أسمنت حلوان 2200 جنيه.

- العسكري بني سويف 2020 جنيها.

- أسمنت المنيا 2000 جنيه.

- أسمنت البرج 2410 جنيهات.

- أسمنت السويدي 2400 جنيه.

- أسمنت العسكري 2010 جنيه.

- أسمنت النصر 2140 جنيه.

- أسمنت السد العالي 2230 جنيها.

- أسمنت أسوان 2240 جنيها.

- أسمنت الصعيد 2100 جنيه.

- أسمنت أسيوط 1430 جنيها.

- أسمنت التعمير 2230 جنيها.

- أسمنت قنا 2290 جنيها.

- أسمنت النهضة 2300 جنيه.

- أسمنت المصريين 2230 جنيها.

- أسمنت العامرية عادة 2400 جنيه.

من جانبه، أوضح أحمد الزيني رئيس الشعبة، أنّ أبرز المشاكل التي تواجه التجار هي تحرير المحاضر ضد السيارات المحملة بمواد البناء في الطرق والكمائن، والقبض على السائقين وعرضهم على النيابات بدعوى عدم تقديمهم لتراخيص البناء.