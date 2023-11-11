ارتفاع إنتاج مصر من الأسمنت إلى 23.3 مليون طن خلال 7 أشهر

أعلن الموقع الرسمي لمنتجي الأسمنت، أنّ إنتاج مصر شهد ارتفاعًا ملحوظًا في الفترة من يناير 2023 وحتى يوليو من العام نفسه، إذ وصل إنتاج مصر من الأسمنت إلى 23.3 مليون طن في ظل أنّ الإنتاج وصل خلال عام 2022 إلى 22.8 مليون طن.

مبيعات الأسمنت

وأوضح الموقع أنّ إجمالي مبيعات الأسمنت ارتفع أيضًا خلال شهر يوليو الماضي، بنسبة 6.3%، كما شهدت أسعار الأسمنت اليوم السبت في مصر، انخفاضًا ملحوظًا وصلت قيمته إلى 114 جنيها، ويرجع سبب ذلك إلى قلة إقبال المواطنين على الشراء الفترة الحالية.

أسعار الأسمنت اليوم

وبالنسبة لأسعار الأسمنت اليوم السبت في الأسواق، تبلغ 2290 جنيهًا للأسمنت المسلح، فيما يسجل سعر أسمنت المعلم 2250 جنيهًا، كما وصل سعر أسمنت الممتاز إلى 2280 جنيهًا، بينما يبلغ سعر أسمنت المصريين 2230 جنيهًا وأسمنت السويدي 2275 جنيهًا، كما يسجل أسمنت حلوان 2280 جنيهًا ويسجل أسمنت التعمير 2250 جنيهًا وأسمنت المخصوص 2255 جنيهًا.