تراجع أسعار الأسمنت اليوم الجمعة في مصر

تراجعت أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 10-11-2023 في مصر، وتعتبر صناعة الأسمنت من أهم الصناعات الأساسية في مصر، حيث يستخدم في العديد من القطاعات مثل البناء والتشييد.

سعر طن الأسمنت اليوم في مصر

وسجلت أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 10-11-2023، انخفاضا لبعض الأنواع في ظل وجود كميات جيدة من المعروض منه في الأسواق المحلية، حيث تراوح سعر الطن بين 1990 و2400 جنيه، ويختلف السعر بالنسبة للبيع بالتجزئة، حيث تُضاف أسعار النقل والتخزين إضافة إلى نسبة الربح.

استقرار أسعار الأسمنت

وترصد «الوطن» أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 10-11-2023 في السوق المحلية المصرية، بحسب آخر التحديثات المعلنة من جانب شعبة مواد البناء، كالتالي:

سجل سعر أسمنت حلوان 2200 جنيه للطن.

سجل سعر أسمنت المسلح 2200 جنيه للطن.

سجل سعر أسمنت الفهد 1990 جنيها للطن.

سجل سعر أسمنت السهم 2000 جنيه للطن.

سجل سعر أسمنت المعلم 2000 جنيه للطن.

سجل سعر أسمنت سيناء 42.5 سعر 2000 جنيه للطن.

سجل سعر أسمنت المخصوص 2170 جنيها للطن.

سجل سعر أسمنت السويس 2180 جنيها للطن.

أسعار الأسمنت اليوم

سجل سعر أسمنت السويدي 2400 جنيه للطن.

سجل سعر أسمنت النصر 2135 جنيها للطن.

سجل سعر أسمنت جنوب الوادي 2005 جنيهات للطن.

سجل سعر أسمنت وادي النيل 2010 جنيهات للطن.

سجل سعر أسمنت العسكري بني سويف 2010 جنيهات للطن.