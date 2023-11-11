أسعار الأسمنت اليوم السبت 11-11-2023.. تراجع 144 جنيها للطن

أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية، تراجع أسعار الأسمنت اليوم السبت 11-11-2023 في مصر نحو 144 جنيهًا للطن، بالنسبة للأسمنت الرمادي، خلال بداية التعاملات الصباحية اليوم، وذلك مقارنة بأسعار أمس الجمعة.

سعر شيكارة الأسمنت

وسجلت أسعار الأسمنت اليوم السبت 11-11-2023 في مصر، نحو 2322 جنيهًا بالنسبة لأسمنت التسليح خلال بداية التعاملات وذلك بالنسبة للمستهلك، وبلغ سعر شيكارة الأسمنت 117 جنيهًا للمستهلك أيضًا.

أسعار الأسمنت في المصنع

وتفاوتت أسعار الأسمنت اليوم في المصنع بحسب النوع والاستخدام، وجاءت الأسعار كالتالي:

- أسمنت المعلم 2250 جنيهًا.

- أسمنت السهم 2260 جنيهًا.

- أسمنت الفهد 2140 جنيهًا.

- أسمنت وادي النيل 2230 جنيهًا.

أسعار الأسمنت اليوم

- أسمنت مسلح 2290 جنيهًا.

- جنوب الوادي 2250 جنيهًا.

- أسمنت المخصوص 2255 جنيهًا.

- أسمنت السويس 2275 جنيهًا.

- أسمنت المهندس 2270 جنيهًا.

- أسمنت تايتان 2250 جنيهًا.

- أسمنت المصري 2270 جنيهًا.

- أسمنت الممتاز 2280 جنيهًا.

- أسمنت سيناء 42.5 بـ2260 جنيهًا.

- أسمنت حلوان 2280 جنيهًا.

- العسكري بني سويف 2280 جنيهًا.

- أسمنت المنيا 2250 جنيهًا.

- أسمنت السد العالي 2270 جنيهًا.

- أسمنت أسوان 2255 جنيهًا.

- أسمنت الصعيد 2230 جنيها.

- أسمنت أسيوط 2270 جنيهًا.

- أسمنت التعمير 2250 جنيهًا.

- أسمنت قنا 2270 جنيهًا.

- أسمنت الماكس 2240 جنيهًا.

- أسمنت النهضة 2250 جنيهًا.

- أسمنت المصريين 2230 جنيهًا.

- أسمنت العامرية عادة 2260 جنيهًا.

- أسمنت البرج 2260 جنيهًا.

- أسمنت السويدي 2275 جنيهًا.

- أسمنت العسكري 2265 جنيهًا.

- أسمنت النصر 2130 جنيهًا.