«القاهرة الإخبارية»: التصعيد على الحدود اللبنانية الإسرائيلية الأعنف منذ 7 أكتوبر

قال أحمد سنجاب مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من بيروت، إن التصعيد الذي نشهده في الحدود اللبنانية، هو الأعنف والأشرس منذ السابع من أكتوبر الماضي، حيث بدأ جيش الاحتلال إلى إعادة الانتشار، وتركيب أجهزة تجسس على الحدود.

وأشار إلى أن هناك قصفا متكررا بجنوب لبنان في القطاع الشرقي والقطاع الأوسط، الأمر الذي أسفر عن إصابة عدد من المواطنين، وهو ما استدعى ردا من المقاومة، المتمثلة في حزب الله على أهداف إسرائيلية.

25 ألف نازح تركوا منازلهم بجنوب لبنان

أضاف أن هناك نحو 25 ألف نازح، تركوا منازلهم بجنوب لبنان بسبب التصعيد على الحدود، وتركوا منازلهم وتوجهوا إلى مناطق أكثر أمنا في صيدا وبيروت، ومن المتوقع نزح مليون لبناني في الأيام المقبلة.

انقسام في الموقف اللبناني

ولفت إلى أن الموقف اللبناني حاليا منقسم بخاصة بعد خطاب حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله، سواء على المستوى السياسي أو على المستوى الشعبي، فالبعض يؤيد الحرب ضد الاحتلال الإسرائيلي باعتبارها تحتل بلدات لبنانية واستهدفت مدنيين، والبعض الآخر يرى أن من الأفضل عدم انزلاق لبنان إلى الحرب.