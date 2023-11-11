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الاحتلال الإسرائيلي يقصف بلدات في القطاعين الغربي والشرقي جنوب لبنان

كتب:

نرمين عفيفي
11:32 ص | السبت 11 نوفمبر 2023
الأوضاع الأمنية في لبنان

الأوضاع الأمنية في لبنان

أعلن حزب الله عن استهداف قوة عسكرية تابعة للاحتلال بمنطقة حدب يارون الجنوبية، وذلك حسبما نقلت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها.

قصف في جنوب لبنان

فيما شهدت بلدات في القطاعين الغربي والشرقي بالجنوب اللبناني، قصفا إسرائيليا مكثفا.

الاحتلال الإسرائيلي يحاصر مبنى أطباء بلا حدود

وحاصر الاحتلال الاسرائيلي مبنى «أطباء بلا حدود» وأطلق قنابل الفسفور المحرمة دولياً في محيطه بغزة، وحذر جيش الاحتلال الإسرائيلي مدير مستشفى الشفاء بغزة من أن المبنى يقع ضمن منطقة القتال.

وأعلنت الفصائل الفلسطينية استهداف طائرة إسرائيلية، وكشفت وسائل إعلام أن طيران الاحتلال الإسرائيلي يستهدف مواطنين خلف مسجد الهدى في غزة، وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي سيطرته على 11 موقعًا عسكريًا للفصائل الفلسطينية.

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«القاهرة الإخبارية»: سقوط قذيفة إسرائيلية على مستشفى ميس الجبل جنوبي لبنان

مستشفيات لبنان في مرمى قصف الاحتلال الإسرائيلي.. إصابة طبيب بمستشفى ميس الجبل

سقوط قذيفة على مستشفى في قصف إسرائيلي على بلدات جنوبي لبنان
بقلم نرمين عفيفي