الاحتلال الإسرائيلي يقصف بلدات في القطاعين الغربي والشرقي جنوب لبنان

أعلن حزب الله عن استهداف قوة عسكرية تابعة للاحتلال بمنطقة حدب يارون الجنوبية، وذلك حسبما نقلت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها.

قصف في جنوب لبنان

فيما شهدت بلدات في القطاعين الغربي والشرقي بالجنوب اللبناني، قصفا إسرائيليا مكثفا.

الاحتلال الإسرائيلي يحاصر مبنى أطباء بلا حدود

وحاصر الاحتلال الاسرائيلي مبنى «أطباء بلا حدود» وأطلق قنابل الفسفور المحرمة دولياً في محيطه بغزة، وحذر جيش الاحتلال الإسرائيلي مدير مستشفى الشفاء بغزة من أن المبنى يقع ضمن منطقة القتال.

وأعلنت الفصائل الفلسطينية استهداف طائرة إسرائيلية، وكشفت وسائل إعلام أن طيران الاحتلال الإسرائيلي يستهدف مواطنين خلف مسجد الهدى في غزة، وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي سيطرته على 11 موقعًا عسكريًا للفصائل الفلسطينية.