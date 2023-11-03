حسن نصر الله: الاحتلال الإسرائيلي لم يحقق أي إنجاز عسكري على مدار شهر

أكد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله اللبناني، أنّ إسرائيل لم تحرز إنجازا عسكريا في غزة، مشيرًا إلى أن الاحتلال يدمر الأحياء السكنية في قطاع غزة.

وأضاف الأمين العام لحزب الله اللبناني في كلمة في كلمة نقلتها قناة «القاهرة الإخبارية»: «الاحتلال يدمر الأحياء السكنية في قطاع غزة، ولم يستطع تقديم أي إنجاز عسكري على مدار شهر».

الاحتلال يصدر للعالم أنه ينفذ عملية برية كبيرة لكنه عاجز

وتابع: «لن تستطيع إسرائيل استعادة الرهائن إلا من خلال المفاوضات، والاحتلال يصدر للعالم أنه ينفذ عملية برية كبيرة لكنه عاجز».

وأوضح: «الاحتلال يرتكب المجازر في فلسطين على مدار 75 عاما، ونهاية معركة طوفان الأقصى انتصار غزة وهزيمة العدو».

نصر الله: الولايات المتحدة تمنع إدانة إسرائيل في مجلس الأمن

وأشار حسن نصر الله إلى أن الأوضاع في غزة تكشف المسؤولية الأمريكية المباشرة عن القتل، مؤكدًا أنّ الولايات المتحدة تمنع إدانة إسرائيل في مجلس الأمن.

وذكر أنّ الولايات المتحدة تمنع وقف إطلاق النار في غزة، موضحًا أنه يجب محاسبة أمريكا على جرائمها بحق شعوب المنطقة.