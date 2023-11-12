إزالة 6000 متر مربع تعديات على ممتلكات الدولة في جنوب بورسعيد

واصلت الحملات المكبرة بمحافظة بورسعيد لإزالة التعديات على ممتلكات الدولة في مختلف أحياء ومدينة بورفؤاد إذ جرى تنفيذ إزالة 2 حالة تعد على أراضي زراعية بجمعيتي العبابدة وعمرو بن العاص الزراعية بمساحة 6000 متر مربع بجنوب بورسعيد

مدير أمن بورسعيد

وأعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عن استمرار جهود الأجهزة التنفيذية والأمنية في ملف إزالة التعديات والمخالفات على أراضي وممتلكات الدولة، حيث واصلت الأجهزة التنفيذية والأمنية حملاتها المكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة، بقيادة اللواء مازن صبري مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد وعدد من الجهات الأمنية وأحمد زغلف رئيس حي الجنوب، إذ أسفرت الحملة عن إزالة 2 حالة تعد على أراضي زراعية بجمعيتي العبابدة وعمرو بن العاص الزراعية بمساحة 6000 متر مربع بجنوب بورسعيد، التابعة لمديرية الزراعة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

استمرار إزالة التعديات على الأراضي

وأكد محافظ بورسعيد أن هناك متابعة مستمرة من القيادة السياسية لملف إزالة التعديات على أملاك الدولة، لاستغلال الأراضي المستردة في إقامة المشروعات التنموية التي تتماشى مع خطة التعمير والتنمية المستدامة بالدولة المصرية، وهناك إجراءات صارمة اتخذتها الدولة المصرية لمنع انتشار هذه الظاهرة.

وأكد محافظ بورسعيد أنه سوف تستمر حملات الإزالة خلال الفترة المقبلة، لإزالة جميع هذه التعديات واسترداد الأراضي المملوكة للدولة، وأنه لا تهاون في ملف إزالة التعديات.