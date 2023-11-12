وزير الإسكان: إزالة التعديات واسترداد 30 ألف متر من أراضي الدولة بالسويس

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إزالة التعديات على أراضي بمساحة 10 آلاف متر بقيمة إجمالية نحو 17 مليون جنيه، واسترداد مساحة بلغت 19 ألفًا و660 مترا مربعا بقيمة إجمالية 18 مليون جنيه، بمدينة السويس الجديدة، إذ بلغت القيمة السوقية الإجمالية للأراضي التي أزيلت التعديات عليها والاسترداد لها نحو 35 مليون جنيه.

تنفيذ 2064 وحدة بمبادرة سكن كل المصريين

جاء ذلك خلال متابعة وزير الإسكان، مع المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز تنمية مدينة السويس الجديدة، تنفيذ قرارات إزالة التعديات التي تمت علي أراضي الدولة، واسترداد الأراضي المتعدي عليها بمدينة السويس الجديدة، بحضور المهندس أحمد عبدالجابر، نائب رئيس الجهاز، وبدعم أمني من رجال شرطة التعمير المعنية بتنفيذ قرارات الإزالة والاسترداد بالسويس الجديدة.

وأكد وزير الإسكان أنه لا تهاون مع أى تعديات على أراضي الدولة، وأن المتابعة مستمرة على مدار الساعة، موضحا أن الدول مثلما تدعم المستثمر الجاد، ستقف بحسم ضد أى مخالفات أو تعديات.

وفي سياق متصل، تابع الدكتور عاصم الجزار، مع المهندسة أسماء مخلوف، مشروع تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين»، والذي يضم 86 عمارة بها 2064 وحدة سكنية بالمرحلة العاجلة بالمدينة، للوقوف على مستجدات العمل بالمشروع، حيث بلغت نسبة الإنجاز في القطاع السكني 75%، وفي قطاع البنية التحتية (المياه 41% - الصرف 76% - الطرق 83 %).

سوق تجارية وحضانة ومدرسة

وأوضحت المهندسة أسماء مخلوف، أن منطقة الخدمات الأولى بالمرحلة العاجلة بالمدينة بها ( سوق تجارية - حضانة - مدرسة)، وقد بلغت نسبة الإنجاز لعملية تنفيذ 8 محال بالسوق التجارية 90%، ومتوسط نسبة تنفيذ الحضانة 12%، وبلغت نسبة تنفيذ مدرسة التعليم الأساسي 33 فصلاً نسبة 32%.