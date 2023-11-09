إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف في الإسكندرية

قال السيد موسى رئيس حي العامرية أول بالإسكندرية لـ «الوطن» إن الحي بناء على تكليف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بضرورة التصدي بكل حسم لمنع التعديات بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية والقضاء عليها في المهد، يقوم بشن حملات إزالة فورية للمخالفات من هذا النوع.

إزالات فورية وايقاف أعمال

وأشار رئيس حي العامرية أول، إلى إن الحي شن حملة تحت إشراف دعاء مصطفى قطب سكرتير عام الحي بحضور جميع الإدارات المعنية، وتم تنفيذ عمليات إزالة أسفرت عن الآتي:

1- إيقاف أعمال بناء دون ترخيص عبارة عن صب عدد 2 مبنى دور أرضي بقرية العلا الغربية وتم التحفظ على مواد البناء.

2- إزالة فورية لأعمال بناء مخالف بالنهضة عبارة عن بناء سور.

3- إيقاف أعمال بناء بدون ترخيص بمنطقة الهاويس عبارة عن صب سقف دور أول علوي وتم التحفظ على 157 لوحا خشبيا و 16 عرقا.

التعامل بكل حزم

وأوضح السيد موسى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين ولازالت الحملات قائمة والمتابعة مستمرة للتصدي للمخالفات بنطاق الحي لاستعادة الانضباط وفرض القانون وهيبة الدولة، وسيتم التعامل بحزم خاصة في التعديات على الأراضي الزراعية لما لها من أهمية لعدم تأثر الرقعة الزراعية التي تحتاج الدولة لزيادتها.