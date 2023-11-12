افتتاح مهرجان الجيزة للتمور بنادي الزراعيين غدا

يفتتح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، غدا الاثنين، مهرجان الجبزة للتمور، الذي يقام بالتعاون مع مجلس الأعمال اليمني في مصر، ويستمر عل مدار يومي 13 و14 نوفمبر الجاري بنادي الزراعيين بحي الدقي، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

مهرجان التمور

وأشار «راشد» إلى أن المهرجان يأتي في إطار دعم قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور بمصر، كأكبر منتج للتمور على مستوى العالم، بالإضافة إلى تسليط الضوء على مختلف المنتجات المصرية، من منتجات زراعية وحرف يدوية تمتاز بها، ويهدف إلى التوسع في توفير منافذ لعرض منتجات تلك الصناعة، وفتح أسواق للعارضين، ما سيساهم في تحسين الاستثمار والتنمية.

وأكد محافظ الجيزة، أنه يشارك بالمهرجان العديد من العارضين من المحافظة، وعلى رأسها الواحات البحرية، التي تتميز بإنتاجها بالتمور، وخلال السنوات الأخيرة، قامت الدولة والقطاع الخاص، بضخ استثمارات كبيرة في الواحات البحرية، خاصة في مجال زراعة وتصنيع التمور.

وأوضح أنه سيشارك غدا من الواحات البحرية، 40 عارضا، بالإضافة إلى عشرات العارضين من محافظات أخرى، لافتا إلى أن المهرجان استكمالاً للتعاون المثمر بين محافظة الجيزة، ومجلس الأعمال اليمني، لتسليط الضوء ودعم قطاع التمور لما له من أهمية كبيرة.