القبض على سائق بتهمة طمس اللوحات المعدنية في الجيزة
كتب:
محمد بركات
04:35 م | الأحد 12 نوفمبر 2023
وزارة الداخلية
كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول منشور على موقع فيس بوك يتضمن قيام قائد سيارة نقل بطمس لوحاتها والسير برعونة واصطدامه بأحد الأشخاص في الجيزة.
وجرى تداول منشور مدعوم بصور على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك يتضمن قيام قائد سيارة «نقل ثقيل» بطمس اللوحات المعدنية لسيارته والقيادة برعونة مما يعرض حياته والمواطنين للخطر.
بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة المشار إليها وقائدها (سائق – مقيم بمحافظة سوهاج)، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وقيامه بطمس لوحات السيارة.
وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.