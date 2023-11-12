«التنمية المحلية»: إزالة 72 حالة تعد على أملاك الدولة في الجيزة والإسماعيلية

تلقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية تقريرا حول جهود محافظتي الإسماعيلية والجيزة في مواجهة تعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المهد، والتصدي لأي محاولة للبناء دون ترخيص، وتطبيق القانون على المخالفين واسترداد حق الدولة، إذ تم إزالة 72 حالة تعد على أملاك الدولة في المحافظتين.

إزالة التعديات على أملاك الدولة

وأكد وزير التنمية المحلية على استمرار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على الأراضى الزراعية، وعدم السماح بالتعدى عليها، ومتابعة تكليفات رئيس مجلس الوزراء بإزالة التعديات على أملاك وأراضى الدولة بالتنسيق مع اللجنة العليا لاسترداد أراضي وأملاك الدولة.

إجراءات قانونية ضد المخالفين

ونفذت الوحدات المحلية في محافظة الإسماعيلية حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، أسفرت عن إزالة 52 حالة تعدّ على الأراضي الزراعية عبارة عن أسوار ومبان غير مكتملة البناء وغير مأهولة بالسكان، وتمت الإزالة بالكامل لكافة الحالات السابق ذكرها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفي سياق متصل، واصلت محافظة الجيزة حملاتها المكبرة لمواجهة كافة أشكال التعديات والبناء المخالف على الأراضي الزراعية تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية في مواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بحسم.

وأسفرت الحملات عن إزالة 12 حالة متغيرات وتعديات على الأراضى الزراعية عبارة عن جمالونات وأعمدة خرسانية وسملات ومبان من البلوك وأسوار بقرى أبوصير وسقاره والعزيزية والشوبك ونزلة الشوبك والشنباب، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، كما تم إزالة 6 حالات مخالفة على مساحة بناحية بنى سلامة، وإزالة غرف ومنشات بالطوب والأسمنت، وإزالة قاعة أفراح مخالفه على مساحة 800 متر.