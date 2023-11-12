دورة تدريبية في الإسعافات الأولية لعشائر الجوالة بمراكز شباب قلين بكفر الشيخ

نظمت إدارة شباب قلين بمحافظة كفر الشيخ دورة تدريبية في الإسعافات الأولية لعشائر الجوالة، اليوم الأحد، بمركزى شباب شباس عمير، وأبو إسماعيل، بمشاركة 60 جوال من أعضاء عشائر الجوالة والجوالات بمراكز شباب «حصة الغنيمى، وقزمان، وشباس عمير، وأبو إسماعيل، والمنشأة الصغري، ونشرت، وعجلان»، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وبإشراف الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ.

تعريف مفهوم الإسعافات الأولية

وتضمنت المحاضرة تعريف مفهوم الإسعافات الأولية، وأهميتها، ومن هو المسعف، ومهامه في بداية الإصابة، ومحتويات شنطة الإسعافات الأولية، وطرق التقييم المبدئي للمصاب والاعتناء بالعلامات الحيوية للمصاب، والتنفس، والنبض، وكيفية عمل التنفس الصناعي، والتعامل مع إصابات «الكسور، والحروق، والجروح، والإغماء، وضربات الشمس، وإنعاش القلب، ووضع الإفاقة، ووطرق التعامل السليم معها، وتطبيقات عملية على الإسعافات الأولية، وطرق عمل الجبائر».

حيث تناول القائد مصطفى حسب الله، القائد الكشفي مفوض تدريب جمعية الكشافة البحرية المصرية فرع كفر الشيخ، تعريف الإسعافات الأولية والخطوات الأولية أو المساعدات الأولية لتعرض الشخص لحادثة أو إصابة طارئة منذ وقوع الحادث حتى النقل إلى المستشفى أو أقرب طبيب مختص لفحصه ومعرفة حالته كذلك أنواع النزيف وكيفية التعامل معه.

الدورة التدريبية بمراكز شباب قلين

قدمت الدورة التدريبية بمراكز شباب قلين، بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ صبحي عبد العزيز، مدير الإدارة العامة للشباب، والدكتور فوزى حسيب، مدير إدارة المشروعات، ومتابعة القائد عبد الفتاح الوكيل، منسق البرامج الكشفية بالمديرية، ومحمود الدوح، مدير إدارة شباب قلين، وتنفيذ فريق عمل الإدارة مع مراكز الشباب.