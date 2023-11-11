مظاهرات بريطانيا دعما لفلسطين الأكبر في تاريخ المملكة.. بمشاركة نص مليون شخص

خرج مئات الآلاف من المدنيين في لندن ضمن مظاهرات بريطانيا التي وقعت اليوم، تضامنًا مع الشعب الفلسطيني والدعوة لوقف إطلاق النار ووقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وأيضًا إدخال المساعدات الإنسانية، وهي مظاهرات سلمية وسط لندن، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

كما رفع آلاف المتظاهرين في العاصمة لندن الأعلام الفلسطينية ولافتات تحمل شعارات مثل «وقف إطلاق النار الآن» و«أوقفوا قتل المدنيين الأبرياء».

أكبر المظاهرات في تاريخ بريطانيا

مظاهرات بريطانيا اليوم نظمها «ائتلاف أوقفوا الحرب» تحت شعار «المسيرة الوطنية من أجل فلسطين»، وانطلقت بعد التوقف دقيقتين صمت تكريمًا لقتلى الحروب البريطانيين، أمام نصب القبر الفارغ التذكاري بوسط العاصمة، وهي تُعد واحدة من أكبر المسيرات في تاريخ بريطانيا، حيث شارك بها 500 ألف مواطن بريطاني، بحسب «الجارديان» البريطانية.

اليمينيون يطالبون بوقف مظاهرات بريطانيا

وفي مظاهرات بريطانيا اليوم، وقف الآلاف من اليمينيين الإنجليز على الجانب الآخر من المسيرة، وطالبوا بإيقاف المسيرة الفلسطينية، نظرًا لأن مظاهرات بريطانيا وقعت اليوم الموافق 11 نوفمبر، وهو يوم تكريم ذكرى الجنود البريطانيين الراحلين خلال الحرب العالمية الأولى والثانية، وذلك أغضب اليمينيين في بريطانيا.

وحاولت الشرطة البريطانية أن تظل المسيرة المؤيدة للفلسطينيين سليمة، كما قالت خدمة شرطة العاصمة إن أكثر من 2000 ضابط، انتشروا في شوارع العاصمة لندن نهاية الأسبوع الماضي لضمان خضوع المتظاهرين للقانون، بحسب شبكة سكاي نيوز.

ولم تنتهِ مظاهرات بريطانيا سليمًا، حيث اعتقلت الشرطة البريطانية 82 شخصًا وسط لندن، بحسب قناة العربية.