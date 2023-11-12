اقرأ في عدد الوطن غدا.. مصر تتصدى لـ«جريمة القرن»
كتب:
أحمد العانوسي
08:05 م | الأحد 12 نوفمبر 2023
عدد الوطن غدًا
تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:
الصفحة الأولى
- «مدبولي»: نتعاون مع المؤسسات الدولية لتعزيز كفاءة الشركات المملوكة للدولة
- السيدة انتصار السيسي: جهود مصرية حثيثة لدعم غزة
- «النواب» يوافق على تغليظ عقوبات «التحرش والتنمر»
الصفحة الثانية
- بالإغاثة والخطوط الحمراء وسيناريوهات الحلم.. مصر تتصدى لـ«جريمة القرن»
- نواب وسياسيون: الموقف المصري وقمة الرياض يمثلان وثيقة سياسية تدين جرائم الاحتلال وتفضحه دولياً وترفض العقاب الجماعي للفلسطينيين
- خبراء: سيناريوهات «إدارة غزة» أحلام إسرائيلية مرفوضة «فلسطينيا وعربيا»
- «أبوردينة»: محاولات مصيرها الفشل.. و«أبوسمرة»: إدارة القطاع شأن فلسطيني.. و«فهمي»: الولاية للسلطة لأنها الشرعية المنوطة بذلك
-رئيس «العربي للدراسات»: لقاءات «السيسي» في السعودية هدفها منع تحول الصراع إلى أزمة إقليمية كبرى بما يتماشى مع الرؤية المصرية
الصفحة الثالثة
- قافلة من «المتحدة» مُحمَّلة بالمساعدات لإغاثة غزة.. تضم 6 شاحنات من المواد الغذائية والمياه.. وإشادات بدور الشركة المجتمعي
- «حياة كريمة»: استمرار المرحلة الثالثة لتخفيف معاناة الأشقاء.. و«بنك الطعام»: قدمنا 2000 طن أغذية منذ اندلاع الأزمة.. و«رسالة»: تجهيز 16 ألف كرتونة و2000 بطانية ولحاف
- 11 ألف شهيد بينهم 4506 أطفال حصيلة العدوان الإسرائيلي في 37 يوماً
- «المهندسين العرب» يبحث إنشاء هيئة عربية لإعمار غزة.. ويؤكد ضرورة دعم الأشقاء
-«الصحة الفلسطينية»: مجمع الشفاء الطبي يعج بجثث الشهداء.. و«الهلال الأحمر»: مستشفى القدس خارج الخدمة
- «الصالح»: الاحتلال دمر 220 ألف وحدة سكنية و«الحديثي»: نعوّل على المهندسين المصريين في إعادة إعمار القطاع
- نقيب الأطباء: الوضع مأساوي لأبعد الحدود في غزة.. ونسعى لإعداد قافلة طبية للفلسطينيين بالتنسيق مع الهلال الأحمر
الصفحة الرابعة
- ممثلو المجتمع المدني في «ندوة الوطن»: نجهز وثائق لمقاضاة زعماء إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين
- مجازر الاحتلال إبادة جماعية.. والصمت وغياب الضمير الإنساني العالمي يؤكدان أن حقوق الإنسان تُكال بأكثر من مكيال
- «القاهرة للسلام» نقلت الصورة الحقيقية للواقع في غزة.. والتواصل مع الجهات الغربية بشكل مباشر غيَّر وجهة نظرهم تجاه القضية
- مؤسسات التحالف الوطني تقوم بعمل مخازن ميدانية في محيط معبر رفح للحفاظ على صلاحية المساعدات
- مصر جزء من حل النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي.. و«السيسي» يعمل من أجل التوصل لهدنة
- نعمل على إصدار وثيقة تتضمن كل ما يحدث في غزة بالتعاون مع المنظمات الحقوقية لإرسالها للبرلمان الأوروبي
- أبرز أهدافنا وقف إطلاق النار حفاظا على أرواح الفلسطينيين ونسعى لتوثيق الحقائق لمواجهة تزييف إعلام الغرب
الصفحة الخامسة
- ممارسات جيش الاحتلال جريمة إنسانية غير مسبوقة فضحت ازدواجية الغرب في التعامل مع حقوق الإنسان
- مصر لن تسمح بفتح حدودها للمهجَّرين قسرياً لعدم تصفية القضية الفلسطينية.. وعلى الحقوقيين العرب ملاحقة «نتنياهو»
- الفصائل الفلسطينية «شماعة» يستعملها الاحتلال لتبرير أفعاله الإجرامية.. وأعددنا تقريراً يوثق الجرائم الإسرائيلية مترجماً إلى 6 لغات
- نعمل على مخاطبة الغرب لتوصيل الصورة الحقيقية للأحداث.. وطالبنا بعقد جلسة طارئة لمجلس حقوق الإنسان الدولي لمناقشة انتهاكات الاحتلال
- التلاعب بالألفاظ في الحديث عن القضية الفلسطينية يخدم أجندات الاحتلال في تصدير صورة للعالم بأن الإسرائيليين هم الضحية في الحرب الحالية
- «السوشيال ميديا» لعبت دوراً مهماً في مقاومة تزييف الحقائق وأكبر دليل انتفاضة الشعوب الغربية ضد سياسات حكوماتها الداعمة للكيان الصهيوني
- نعكف على جمع الدلائل لتوثيق جرائم الإبادة الجماعية الممنهجة في غزة.. وقوات الاحتلال تضرب بالقوانين الدولية عرض الحائط
الصفحة السادسة
- أول مصري يترأسها.. هاني عتيبة لـ«الوطن»: أعامل الأغنياء والفقراء على قدم المساواة
رئيس الكلية الملكية البريطانية: منصبي شهادة نجاح للتعليم المصري
- «آمنة»: نتوسّع في منافذ السلع للتصدي لجشع التجار
-«التنمية المحلية»: إجراءات مشدّدة لمنع التعديات على أراضي الدولة
- «البنك الدولى»: مصر تفوز بجائزة تعزيز المنافسة
- الاستراتيجية الوطنية تهدف إلى إيجاد مناخ تنافسي حر والتوسع في الأسواق
- د. يوسف عامر يكتب: مقومات الإسلام
- ياسر عبدالعزيز يكتب: الصحفي ليس مخبرا أمنيا
- رفعت رشاد يكتب: أنفاق غزة
الصفحة السابعة
- «ميسي» يزين قائمة «راقصي التانجو»
- بداية المشوار.. انطلاق معسكر الفراعنة استعدادا لمباراتي جيبوتي وسيراليون.. و«فيتوريا» يدافع عن قرار ضم ثنائي الأزمة
- استراحة محارب.. «الألتراس» ظاهرة خبيثة تحركها الجماعة الإرهابية
- عقوبات في الأهلي ردا على «نقطة» الجونة.. «كولر» يعيد ترتيب الأوراق.. و4 مهاجمين على رادار السويسري
- اجتماع حاسم
- 5 مدربين معروضون على الزمالك.. واستئناف على غرامة «بوطيب»
الصفحة الثامنة
- رحلة نزوح أبناء غزة إلى جنوب فلسطين سيراً على الأقدام
- «حالفين لنرجع أرضنا.. قولوا آمين»
- شخصية مدروسة
- بداية جديدة لـ«هولي» في «صوت وصورة»
- مكياج من خير الطبيعة.. «مريم» طالبة صيدلة تنافس «براندات المقاطعة»
- سيارة كهربائية «ميد إن قنا».. بأيدي طلاب «هندسة جنوب الوادي»
- «منيرة» تغزل على النول بـ«فمها»: يعني إيه مستحيل؟