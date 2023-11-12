اقرأ في عدد الوطن غدا.. مصر تتصدى لـ«جريمة القرن»

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- «مدبولي»: نتعاون مع المؤسسات الدولية لتعزيز كفاءة الشركات المملوكة للدولة

- السيدة انتصار السيسي: جهود مصرية حثيثة لدعم غزة

- «النواب» يوافق على تغليظ عقوبات «التحرش والتنمر»

الصفحة الثانية

- بالإغاثة والخطوط الحمراء وسيناريوهات الحلم.. مصر تتصدى لـ«جريمة القرن»

- نواب وسياسيون: الموقف المصري وقمة الرياض يمثلان وثيقة سياسية تدين جرائم الاحتلال وتفضحه دولياً وترفض العقاب الجماعي للفلسطينيين

- خبراء: سيناريوهات «إدارة غزة» أحلام إسرائيلية مرفوضة «فلسطينيا وعربيا»

- «أبوردينة»: محاولات مصيرها الفشل.. و«أبوسمرة»: إدارة القطاع شأن فلسطيني.. و«فهمي»: الولاية للسلطة لأنها الشرعية المنوطة بذلك

-رئيس «العربي للدراسات»: لقاءات «السيسي» في السعودية هدفها منع تحول الصراع إلى أزمة إقليمية كبرى بما يتماشى مع الرؤية المصرية

الصفحة الثالثة

- قافلة من «المتحدة» مُحمَّلة بالمساعدات لإغاثة غزة.. تضم 6 شاحنات من المواد الغذائية والمياه.. وإشادات بدور الشركة المجتمعي

- «حياة كريمة»: استمرار المرحلة الثالثة لتخفيف معاناة الأشقاء.. و«بنك الطعام»: قدمنا 2000 طن أغذية منذ اندلاع الأزمة.. و«رسالة»: تجهيز 16 ألف كرتونة و2000 بطانية ولحاف

- 11 ألف شهيد بينهم 4506 أطفال حصيلة العدوان الإسرائيلي في 37 يوماً

- «المهندسين العرب» يبحث إنشاء هيئة عربية لإعمار غزة.. ويؤكد ضرورة دعم الأشقاء

-«الصحة الفلسطينية»: مجمع الشفاء الطبي يعج بجثث الشهداء.. و«الهلال الأحمر»: مستشفى القدس خارج الخدمة

- «الصالح»: الاحتلال دمر 220 ألف وحدة سكنية و«الحديثي»: نعوّل على المهندسين المصريين في إعادة إعمار القطاع

- نقيب الأطباء: الوضع مأساوي لأبعد الحدود في غزة.. ونسعى لإعداد قافلة طبية للفلسطينيين بالتنسيق مع الهلال الأحمر

الصفحة الرابعة

- ممثلو المجتمع المدني في «ندوة الوطن»: نجهز وثائق لمقاضاة زعماء إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين

- مجازر الاحتلال إبادة جماعية.. والصمت وغياب الضمير الإنساني العالمي يؤكدان أن حقوق الإنسان تُكال بأكثر من مكيال

- «القاهرة للسلام» نقلت الصورة الحقيقية للواقع في غزة.. والتواصل مع الجهات الغربية بشكل مباشر غيَّر وجهة نظرهم تجاه القضية

- مؤسسات التحالف الوطني تقوم بعمل مخازن ميدانية في محيط معبر رفح للحفاظ على صلاحية المساعدات

- مصر جزء من حل النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي.. و«السيسي» يعمل من أجل التوصل لهدنة

- نعمل على إصدار وثيقة تتضمن كل ما يحدث في غزة بالتعاون مع المنظمات الحقوقية لإرسالها للبرلمان الأوروبي

- أبرز أهدافنا وقف إطلاق النار حفاظا على أرواح الفلسطينيين ونسعى لتوثيق الحقائق لمواجهة تزييف إعلام الغرب

الصفحة الخامسة

- ممارسات جيش الاحتلال جريمة إنسانية غير مسبوقة فضحت ازدواجية الغرب في التعامل مع حقوق الإنسان

- مصر لن تسمح بفتح حدودها للمهجَّرين قسرياً لعدم تصفية القضية الفلسطينية.. وعلى الحقوقيين العرب ملاحقة «نتنياهو»

- الفصائل الفلسطينية «شماعة» يستعملها الاحتلال لتبرير أفعاله الإجرامية.. وأعددنا تقريراً يوثق الجرائم الإسرائيلية مترجماً إلى 6 لغات

- نعمل على مخاطبة الغرب لتوصيل الصورة الحقيقية للأحداث.. وطالبنا بعقد جلسة طارئة لمجلس حقوق الإنسان الدولي لمناقشة انتهاكات الاحتلال

- التلاعب بالألفاظ في الحديث عن القضية الفلسطينية يخدم أجندات الاحتلال في تصدير صورة للعالم بأن الإسرائيليين هم الضحية في الحرب الحالية

- «السوشيال ميديا» لعبت دوراً مهماً في مقاومة تزييف الحقائق وأكبر دليل انتفاضة الشعوب الغربية ضد سياسات حكوماتها الداعمة للكيان الصهيوني

- نعكف على جمع الدلائل لتوثيق جرائم الإبادة الجماعية الممنهجة في غزة.. وقوات الاحتلال تضرب بالقوانين الدولية عرض الحائط

الصفحة السادسة

- أول مصري يترأسها.. هاني عتيبة لـ«الوطن»: أعامل الأغنياء والفقراء على قدم المساواة

رئيس الكلية الملكية البريطانية: منصبي شهادة نجاح للتعليم المصري

- «آمنة»: نتوسّع في منافذ السلع للتصدي لجشع التجار

-«التنمية المحلية»: إجراءات مشدّدة لمنع التعديات على أراضي الدولة

- «البنك الدولى»: مصر تفوز بجائزة تعزيز المنافسة

- الاستراتيجية الوطنية تهدف إلى إيجاد مناخ تنافسي حر والتوسع في الأسواق

- د. يوسف عامر يكتب: مقومات الإسلام

- ياسر عبدالعزيز يكتب: الصحفي ليس مخبرا أمنيا

- رفعت رشاد يكتب: أنفاق غزة

الصفحة السابعة

- «ميسي» يزين قائمة «راقصي التانجو»

- بداية المشوار.. انطلاق معسكر الفراعنة استعدادا لمباراتي جيبوتي وسيراليون.. و«فيتوريا» يدافع عن قرار ضم ثنائي الأزمة

- استراحة محارب.. «الألتراس» ظاهرة خبيثة تحركها الجماعة الإرهابية

- عقوبات في الأهلي ردا على «نقطة» الجونة.. «كولر» يعيد ترتيب الأوراق.. و4 مهاجمين على رادار السويسري

- اجتماع حاسم

- 5 مدربين معروضون على الزمالك.. واستئناف على غرامة «بوطيب»

الصفحة الثامنة

- رحلة نزوح أبناء غزة إلى جنوب فلسطين سيراً على الأقدام

- «حالفين لنرجع أرضنا.. قولوا آمين»

- شخصية مدروسة

- بداية جديدة لـ«هولي» في «صوت وصورة»

- مكياج من خير الطبيعة.. «مريم» طالبة صيدلة تنافس «براندات المقاطعة»

- سيارة كهربائية «ميد إن قنا».. بأيدي طلاب «هندسة جنوب الوادي»

- «منيرة» تغزل على النول بـ«فمها»: يعني إيه مستحيل؟