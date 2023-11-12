دبلوماسي سابق: الرئيس يحمل مجلس الأمن المسؤولية لوقف العدوان على غزة

قال حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن مضمون كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمام القمة العربية والإسلامية المشتركة الاستثنائية، موجهة إلى عدة جهات، وهي الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل والقوى الأوروبية الرئيسية، تحديدًا بريطانيا وفرنسا وألمانيا، ووصفها بأنها «كلمة قوية»، خاصةً فيما يتعلق بالمبادئ الأساسية، التي استعرضها الرئيس.

«هريدي»: الحفاظ على الأمن مسؤولية مجلس الأمن

وأضاف «هريدي»، خلال مداخلته، عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي تحمل مجلس الأمن الدولي المسؤولية لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، من خلال تمرير مشروع قرار بوقف إطلاق نار فوري ومستدام، لافتاً إلى أن مجلس الأمن هو الجهاز الأساسي، داخل منظومة الأمم المتحدة، والذي يتولى مسؤولية الحفاظ على الأمن والسلام الدوليين.

وتابع «هريدي» أن الرئيس وضع كافة أعضاء مجلس الأمن، سواء الدول دائمة العضوية، أو الدول الأخرى، أمام مسؤولياتهم وفقًا لميثاق الأمم المتحدة.