المستشار الألماني: نرفض وقفا «فوريا» لإطلاق النار في غزة

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتز، أنه يرفض وقفا فوريا لإطلاق النار في قطاع غزة، وفقا لنبأ عاجل، أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

وفي وقت سابق، طالب تيدروس أدهانوم جيبريسوس مدير منظمة الصحة العالمية، بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأضاف مدير المنظمة الحقوقية، أنَّه يدعو أيضا إلى وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، دون عوائق.

وكان مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة، قد صرَّح لقناة «القاهرة الإخبارية»، بأنَّ المستلزمات الطبية نفدت بالفعل في عدد كبير من مستشفيات القطاع، مؤكدا الانهيار التام للقطاع الصحي الذي أضحى عاجزاً عن تقديم الخدمات للمرضى.

وأفاد بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي، يستهدف فلسطينيين نزحوا إلى مدرسة «البراق» في «غزة»، بجانب منعه وصول المياه والغذاء إلى المدنيين.