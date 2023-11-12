«الحياة اليوم» يرصد كواليس مؤتمر التطوير العقاري السابع لشركة «المال جي تي إم»

خصص برنامج «الحياة اليوم» فقرة خاصة لرصد كواليس مؤتمر التطوير العقاري السابع لشركة «المال جي تي إم» تحت عنوان «توسع الشركات العقارية في الخارج - تكامل أم تنافس»، ويعقد تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

المؤتمر من المؤتمرات المهمة

خلال التقرير، قال الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية، إن المؤتمر من المؤتمرات المهمة التي تناقش قضية السوق العقارية في مصر والتحديات التي تواجها سواء كانت تحديات داخلية أو خارجية».

المؤتمر ناقش موضوعات مهمة

كما أوضح الدكتور أحمد شلبي، أمين عام مؤتمر التطوير العقاري السابع، أن المؤتمر ناقش موضوعات مهمة من أهمها الحوافز التي قامت الحكومة بمنحها للقطاع العقاري في الفترة السابقة ومدى تطبيقها والاستفادة منها، وهل هناك حوافز أخرى مطلوبة؟».