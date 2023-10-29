الأكاديمية الوطنية للتدريب تضم 4 محافظات جديدة ضمن برنامج «المرأة تقود»

أعلنت الأكاديمية الوطنية للتدريب، اليوم، انطلاق المرحلة الثالثة من برنامج «المرأة تقود في المحافظات» في محافظات الدقهلية والإسكندرية والشرقية والفيوم، وذلك تحت مظلة مدرسة المرأة للتأهيل للقيادة، وقالت الأكاديمية إن ذلك يتم في إطار تأهيل وتطوير قدرات كل امرأة مصرية لديها طموح حقيقي للمشاركة الإيجابية في مجتمعها، وذلك بعد مرور المتقدمات للبرنامج بالمقابلات الشخصية واختيار ممن تنطبق عليهن شروط الانضمام.

وأوضحت الأكاديمية الوطنية للتدريب أن ذلك يأتي في إطار اهتمام الدولة المصرية بتلبية طموحات المرأة لمشاركتها في تنمية مهاراتها القيادية والإدارية وتحقيق أحد أهداف التنمية المستدامة.

جدير بالذكر أن الأكاديمية الوطنية للتدريب قد بدأت الفترة الأخيرة المرحلة الثانية من البرنامج في محافظات البحيرة ودمياط وكفر الشيخ وبورسعيد، وذلك في إطار التعاون بين الأكاديمية الوطنية للتدريب ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمجلس القومي للمرأة.

وجرى تصميم البرنامج تحت مظلة «مدرسة المرأة للتأهيل للقيادة»، ليشمل أهم المعارف والمهارات التي تساعد المرأة على المشاركة الفعالة في المجتمع في جميع محافظات الجمهورية.

ولفتت أنه ما زال هناك فرصة للتسجيل في الدفعات القادمة من برنامج «المرأة تقود في المحافظات المصرية وذلك من خلال اللينك التالي»: ‏https://nta.eg/ar-wl.html