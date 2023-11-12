إنقاذ 26 مهاجرا بعد غرق قاربهم قبالة السواحل اليمنية

أنقذت قوات خفر السواحل في قطاع البحر الأحمر، اليوم، 26 مهاجرًا من جنسيات إفريقية، بعد أن غرق قاربهم في المياه الدولية قبالة سواحل المخا غربي اليمن.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ نت» عن مصدر في خفر السواحل بقطاع البحر الأحمر قوله إن القارب كان يحمل على متنه 75 مهاجرًا، بينهم نساء فيما لا يزال 49 منهم في عداد المفقودين، موضحا أن القارب غرق نتيجة الرياح العاتية وفقدان قبطان القارب السيطرة عليه فوق الأمواج، ما أدى إلى سقوط جميع الركاب في الماء.

إرسال دوريات إضافية

وأضاف المصدر أن خفر السواحل سارعت بإرسال دوريات إضافية وغواصين إلى موقع الحادث، مؤكدًا أن عمليات البحث والإنقاذ لا تزال مستمرة حتى الآن، وجرى تقديم كل الرعاية للناجين.

التحذير من مخاطر الهجرة غير الشرعية

وأعرب المصدر عن أسفه لما حدث، محذرا من مخاطر الهجرة غير الشرعية عبر البحر، مطالبًا المهاجرين بعدم الانسياق وراء الشبكات الإجرامية التى تستغل حاجتهم وتضع حياتهم فى خطر.