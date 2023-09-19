وزير خارجية اليمن: جهود المبعوث الأممي بشأن الهدنة مجمدة منذ أشهر

قال وزير الخارجية اليمني، أحمد بن مبارك، إن جهود المبعوث الأممي بشأن الهدنة مجمدة منذ أشهر، مؤكدا أن بلاده تؤمن بأن حل الأزمة يجب أن يكون تحت إطار الأمم المتحدة.

انتهاكات مستمرة من الحوثيين

أضاف «بن مبارك»، بحسب فضائية «العربية» الإخبارية مساء اليوم الثلاثاء، أن اليمن ترحب بالمبادرة السعودية لإنهاء الأزمة، وفقا للمرجعيات الدولية، لافتا إلى أن التقرير الأممي بشأن الهدنة مليء بانتهاكات الحوثيين، فجماعة الحوثي هي التي ترفض جهود السلام بذرائع مختلفة، كما أن هناك تعنت حوثي تجاه تقديم المعلومات بشأن السجناء، مؤكدا أنه لا انقسام بشأن اليمن داخل مجلس الأمن.