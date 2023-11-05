رئيس البرلمان النمساوي: يجب اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد الهجرة غير الشرعية

أكد رئيس المجلس الوطني النمساوي «البرلمان»، فولفجانج سوبوتكا، اليوم، أنّ البرلمان يعمل على اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد الهجرة غير الشرعية.

التركيز على تطوير التعليم

وأضاف سوبوتكا أنه سيتم التركيز على تطوير التعليم، مشددًا على الحاجة إلى تبني موقف مختلف تجاه ما يحدث من تغير في الثقافة والتركيبة السكانية في النمسا، لأن التعليم المتطور المُعزِز للاندماج في غاية الأهمية، إذ تظهر الدراسات أنّ الشباب الحاصلين على تعليم جيد واعيين بشكل تام بالقضايا المجتمعية كافة.

مواجهة الهجرة غير النظامية

وأوضح سوبوتكا أن الهجرة غير النظامية هي أكبر آفة، مشيرًا إلى أنه لا يرفض منح حق اللجوء لكنه يرفض بشدة الهجرة غير النظامية وغير الشرعية، ولا يمكن أن يتم ذلك من دولة واحدة وحدها، بل يجب أن يتم بشكل مشترك على مستوى الاتحاد الأوروبي.

ودعا سوبوتكا إلى ضرورة أن تكون هناك حماية واضحة للحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، وهناك حاجة إلى نهج قوي في التعامل مع عمليات الترحيل، مشيرًا إلى أن الاتفاقيات مع بلدان المنشأ كانت غائبة في كثير من الأحيان.