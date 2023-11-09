تعليم الوادي الجديد: انطلاق فعاليات مسابقات الطفولة والشعر

نظمت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، فعاليات تقييم مسابقات أعياد الطفولة وإلقاء الشعر بتعليم المحافظة، وذلك بهدف دعم وتحفيز واكتشاف المواهب من الطلاب بمدارس المحافظة لثقل موهبتهم الفنية.

المحافظة تستعد للتصفيات على مستوى الجمهورية

أكد المهندس سيد عبد العزيز وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أنه تم إطلاق فعاليات تقييم مسابقات أعياد الطفولة وإلقاء الشعر على مستوى قطاع تعليم المحافظة ضمن الاستعداد للمشاركة بتصفيات الجمهورية.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، إن اللجنة المشكلة للتحكيم تباشر أعمالها بالإدارات التعليمية لاختيار أفضل العروض للمشاركة بتصفيات الجمهورية، موجهاً الشكر والتقدير لتوجيه عام التربية المسرحية ولجنة التقييم لهذا الجهد المتميز والملموس بالمسابقة وظهورها بالمظهر المشرف واللائق، متمنيا لجميع المشاركين التوفيق والسداد وتحقيق أفضل النتائج.

إعداد وتجهيز الطلاب الموهوبيين لخوض المسابقات الدولية

وأشار إلى إن المديرية تعمل على التفتيش عن المواهب الطلابية من قبل إدارة الموهوبيين بالمحافظة، لثقل موهبتهم وتدريبهم ودخول مسابقات على مستوى المحافظة والجمهورية.