انعقاد لجنة المقابلات الشخصية للمتخلفين لشغل وظائف بـ«تعليم الوادي الجديد»

ترأس المهندس سيد عبدالعزيز عطية، وكيل التعليم بالوادي الجديد، أمس الأربعاء، لجنة المقابلات الشخصية للذين تخلفوا عن المواعيد المحددة لشغل الوظائف الإشرافية بقطاع تعليم المحافظة «مدير - وكيل مدرسة- التوجيه الفنى- توجيه عام- موجه أول- موجه».

تشكيل لجنة لإجراء الاختبارات للمتخلفين

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنه جرى تشكيل لجنة مكونة من كل: «الدكتور محمد خليل نصر الله رئيس مجلس الأمناء بالمحافظة، وسعيد سعيد تهامي مدير عام التنظيم والإدارة بالمحافظة والدكتور بكر آدم كلية التربية بالوادي الجديد، ومصطفى محمد علي نقيب المعلمين»؛ حيث تستهدف المقابلات المتقدمين لشغل الوظائف من جميع الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة.

عقد اختبارات التحريرية والمقابلات الشخصية للمتقدمين للوظائف الخالية

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، أنه تم عقد اختبارات الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية قبل المقابلات الشخصية بمعمل الحاسب الآلي بإشراف توجيه عام الحاسب، التوجيه الفنى، لافتا إلى أن تحقيق مبدأ النزاهة والشفافية لاختيار الكوادر المتميزة القادرة على العطاء والتفاني فى العمل وتطوير الأداء للنهوض بالعملية التعليمية، متمنيًا للجميع التوفيق والسداد.