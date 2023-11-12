ساعات عصيبة قبل بركان إيسلندا.. إعلان حالة الطوارئ وفتح الملاجئ للسكان

يستعد السكان في دولة إيسلندا لبركان قريبا من العاصمة ريكيافيك التي يسكنها نحو 4000 نسمة وسط تخوفات من تأثير البركان المتوقع أن يثور خلال ساعات أو أيام قليلة، وتم إخلاء مدينة «جريندافيك» الساحلية (جنوب غرب) في وقت مبكر السبت بعد أن تسببت حركة الصهارة تحت القشرة الأرضية في مئات الزلازل، ما قد يكون مقدمة لثوران بركاني.

قلق من بركان إيسلندا

وعلق على بركان إيسلندا، رئيس الحماية المدنية وإدارة الطوارئ في أيسلندا، فيدير رينيسون لوكالة «فرانس برس» السبت قائلا: «نحن قلقون للغاية بشأن جميع المنازل والبنى التحتية في المنطقة، الصهارة الآن على عمق ضحل للغاية، لذلك نتوقع ثوراناً في غضون ساعات قليلة على أقرب تقدير».

وتقع المدينة المتوقع أن يثور فيها البركان على بعد نحو 40 كيلومتراً جنوب غرب العاصمة ريكيافيك، وهي قريبة من محطة سفارتسينجي للطاقة الحرارية الأرضية، وهي المورد الرئيسي للكهرباء والمياه لثلاثين ألف شخص من سكان شبه جزيرة ريكيانيس.

تأثيرات بركان إيسلندا على السياحة

ويوثر بركان إيسلندا على السياحة في البلاد، حيث تقع البلد المتوقع اندلاع البركان فيها قريبا من منتجع «بلو لاجون» الحراري الأرضي، الذي يعد مقصدا سياحيا شهيرا عمدت البلاد إلى إغلاقه موقتاً في وقت سابق من هذا الأسبوع كإجراء احترازي.

تخوفات من بركان إيسلندا

ولا يستبعد الخبراء في البلاد أن يؤدي بركان أيسلندا إلى وقوع ثوران في قاع المحيط ما يؤدي لتكون سحابة من الرماد الكثيف، خاصة أن إيسلندا تضم 33 نظاماً بركانياً نشطاً، وجرى إعلان حالة الطوارئ وإلزام السكان جريندافيك بالإخلاء وفتح ملاجئ الطوارئ ومراكز المساعدة في بلدات مجاورة عدة.