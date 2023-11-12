«عمومية شركات السياحة»: إقبال معقول على الحج السياحي حتى الآن

كشف حمزة عنبي عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، أنَّ مؤشرات تقدم المواطنين للحج السياحي بعد أسبوع من بدء تلقى شركات السياحة لطلبات المواطنين المتقدمين للحج «معقول» حتى الآن في ظل عدم فتح باب التقدم للحج السياحي رسميًا.

وأضاف «عنبي»، لـ«الوطن»، أنَّه مع البدء الرسمي لتسجيل أسماء المتقدمين للحج السياحي فإنّ نسب إقبال المواطنين سترتفع، موضحًا أنَّ أعداد المتقدمين للحج هذا العام ستكون جيدة وذلك وفقًا لمؤشرات السوق.

أسعار الحج البري

وفي السياق ذاته، كشف مصدر مسئول بوزارة السياحة والآثار، أنَّ أسعار برامج الحج السياحي 2024 - 1445 هجريًا شهدت زيادة في أسعار البرامج تتراوح ما بين 40 إلى 60%، بالمقارنة ببرامج الحج السياحي العام الماضي، موضحًا أنَّ أسعار برامج الحج المستوى البرى هذا العام ستبلغ نحو 195 ألف جنيه، وكانت العام الماضي بـ130 ألف جنيه، فيما ستسجل أسعار برنامج الحج الاقتصادي طيران هذا العام نحو 210 آلاف جنيه دون احتساب سعر تذكرة الطيران، وكانت العام الماضي 142 ألف جنيه دون احتساب سعر تذكرة الطيران.

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنَّ أسعار برامج الحج السياحي 2024 - 1445 هجريًا بالنسبة لمستوى الـ5 نجوم «سكن صف ثان بفنادق تبعد عن الحرم المكي من 250 حتى 1250 مترًا» بـ430 ألف جنيه دون احتساب سعر تذاكر الطيران، وكانت العام الماضي 275 ألف جنيه دون احتساب ثمن تذكرة الطيران».

أسعار برامج الحج الـ5 نجوم

وأضح المصدر أنَّ أسعار برامج الحج السياحي 2024 - 1445 هجريًا، بالنسبة لمستوى الـ5 نجوم «سكن صف أول بمسافة لا تبعد عن الحرم المكي أكثر من 250 مترًا» فستكون بـ480 ألف جنيه دون احتساب سعر تذكرة الطيران، وكانت العام الماضي 310 آلاف جنيه.