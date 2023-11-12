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نشوب حريق في فيلا بالريف الأوروبي بالشيخ زايد

كتب:

جيهان عبد العزيز
10:30 م | الأحد 12 نوفمبر 2023
حريق - أرشيفية

حريق - أرشيفية

اندلع حريق هائل داخل أرض في فيلا بالريف العربي بالشيخ زايد بجوار نادي الريف العربي، وجرى إخماد الحريق بمعرفة الحماية المدنية، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية يفيد فيه بتلقيه بلاغا من عمليات النجدة بنشوب حريق هائل داخل أرض بفيلا في الريف الأوروبي.

احتراق 1500 كاتوتش

وعلى الفور انتقل المقدم عمرو مصطفى رئيس مباحث الشيخ زايد والرائد حسام عبدالمنصف معاون أول المباحث والقوة المرافقة لهما إلى مكان الحريق، وتبين احتراق 1500 كاتوتش و3 خزانات، وبرجولة 90 مترا احترقت بالكامل بسبب ماس كهربائي.

وجرى إطفاء الحريق بمعرفة الحماية المدنية، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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