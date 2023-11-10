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نشوب حريق في سوبر ماركت بالطالبية وتفحمه بالكامل دون إصابات

كتب:

جيهان عبد العزيز
06:00 م | الجمعة 10 نوفمبر 2023
حريق مبنى - أرشيفية

حريق مبنى - أرشيفية

اندلع حريق في سوبر ماركت بالطالبية بمحافظة الجيزة، ما أدى إلى تفحمه بالكامل دون حدوث أي إصابات أو وفيات، تم إخماد الحريق بمعرفة الحماية المدنية، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد الشرقاوى مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية يفيد فيه بتلقيه بلاغا من عمليات النجدة بنشوب حريق داخل سوبر ماركت وتفحمه بالكامل، على الفور انتقل العقيد سامح بدوي مفتش مباحث الطالبية والمقدم أحمد فاروق رئيس المباحث والقوة المرافقة لهما إلى مكان الواقعة.

وبالانتقال تبين أن الحريق في سوبر ماركت وأن سبب الحريق ماس كهربائي في ثلاجه الـ«أيس كريم»، ما أدى إلى اشتعال الحريق بالسوبر ماركت بالكامل وتفحمه دون حدوث أي إصابات أو وفيات، تم إخماد الحريق بمعرفة الحماية المدنية، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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بقلم جيهان عبد العزيز