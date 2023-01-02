«س و ج» عن تفاصيل مذبحة الريف الأوروبي.. أول حكم بالإعدام في 2023

في الساعات الأولى من العام الجديد أسدلت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة في الكيلو 10 ونص، الستار على القضية المعروفة إعلاميًا بـ«مذبحة الريف الأوروبي»، وقضت بأول حكم إعدام في عام 2023، على مرتكب المذبحة بعد ورود رأي مفتي الديار المصرية في إعدامه.

متى ارتكب المتهم مذبحة الريف الأوروبي ؟

ووقعت في أواخر مايو من العام الماضي 2022، جريمة قتل كانت حديث وسائل التواصل الاجتماعي بعد العثور على جثث لـ5 أشخاص غارقين في دمائهم، داخل مزرعة بمنطقة الشيخ زايد، والتي عُرفت بـ«مذبحة الريف الأوروبي»، وتم القبض على مُرتكب الواقعة وصدر ضده أمس الأحد أول حكم بالإعدام في عام 2023.

ما سبب ارتكاب المتهم لمذبحة الريف الأوروبي؟

أما عن سبب ارتكاب المتهم لمذبحة الريف الأوروبي فقد كشفت تحقيقات النيابة العامة، التي تمت في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«مذبحة الريف الأوروبي»، مع المتهم بعد القبض عليه اعترف تفصيليًا بارتكابه الواقعة بعد أن شعر بالإهانة بعد رفض المجني عليه الذي يعمل مزارعا زواجه من إحدى نجلتيه فقرر التخلص منه وابنتيه وحفيديه.

كيف أنهى المتهم حياة الضحايا؟

وأحضر المتهم من إحدى الصيدليات منومًا ووضعه للمجني عليهم في طعامهم وشرابهم وانتظر حتي غابوا عن الوعي نسبيًا وحاول الاعتداء على إحدى الضحايا وفشل لمقاومتها لها، فخشي أن ينفضح أمره فقرر ارتكاب مذبحة الريف الأوروبي داخل المزرعة التي عُثر فيها على الجثث.

الاتهامات التي وجهتها النيابة العامة لمرتكب مذبحة الريف الأوروبي؟

ووجهت له النيابة العامة بعد الانتهاء من التحقيقات تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والشروع في هتك عرض إحدى الضحايا، وحيازة سلاح أبيض «سكين» دون مسوغ قانوني من الجهات المختصة، وتم إحالته إلى محكمة جنايات الجيزة، التي استمعت لدفاعه ودفاع المجني عليه والمرافعة التي قدمتها النيابة في القضية وطالبت بتوقيع أقصى عقوبة عليه.

وخلال جلسة أمس بعد ورود رأي مفتي الديار المصرية في إعدام المتهم أسدلت المحكمة الستار على القضية أمس الأحد بأول حكم إعدام في العام الجديد 2023.