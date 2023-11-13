جنوب سيناء ترفع الطوارئ إلى الدرجة القصوى لمواجهة تقلبات الطقس

أعلنت غرفة عمليات محافظه جنوب سيناء حالة الطوارئ، بعد سقوط أمطار خفيفة على مدينة شرم الشيخ مساء أمس، وتعرضها لحالة من عدم الاستقرار الجوي، ولم تسفر الأمطار عن تجمعات مياه بالشوارع أو الطرق.

استعدادات محافظة جنوب سيناء لسقوط الأمطار

ورفعت المحافظة حالة الطوارئ القصوى بكل قطاعات مدينة شرم الشيخ، في ظل توقعات تشير إلى استمرار تساقط الأمطار خلال الساعات المقبلة، خاصة أن السحب والغيوم تملأ سماء المدينة، وتحجب أشعة الشمس بشكل كامل.

وأشارت المحافظة إلى التنسيق بين غرفة العمليات بالوحدة المحلية ومركز العمليات الرئيسي بديوان عام المحافظة، للوقوف على مجريات الأمور أولا بأول، إضافة إلى جاهزية المعدات للتحرك الفوري حيال حدوث أي طوارئ.

درجات الحرارة المتوقعة في مدن المحافظة

وأعلنت غرفة عمليات محافظه جنوب سيناء درجات الحرارة المتوقعة في مدن المحافظة، كالتالي:

- مدينة رأس سدر.. العظمى 32 والصغرى 21.

- مدينة سانت كاترين.. العظمى 24، والصغرى 13.

- مدينة طور سيناء.. العظمى 28، والصغرى 21.

- مدينة طابا.. العظمى 28، والصغرى 20.

- مدينة شرم الشيخ.. العظمى 32، والصغرى 23.