محافظ جنوب سيناء يشهد اصطفاف معدات إدارة الأزمات ومواجهة السيول

شهد اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، صباح اليوم، اصطفاف الأجهزة ومعدات إدارة الأزمات ومواجهة السيول والأمطار، والتأكد من جاهزيتها، استعداداً لموسم الشتاء.

وأكد «فودة»، في بيان، أن الاصطفاف يأتي في إطار استعداد أجهزة المحافظة لمجابهة الأزمات والكوارث بالجهود الذاتية، بضرورة الاستعداد بشكل كامل لموسم الشتاء واتخاذ ما يلزم من إجراءات ومواجهة الكوارث، ورفع درجة الاستعداد لمجابهة الأزمات والكوارث والمراجعة الدورية لجاهزية وفاعلية جميع الأجهزة، ورفع قدرات المعدات والآليات الهندسية للتعامل استعدادًا لأي طارئ.

رفع كفاءة وتدريب العاملين

كما وجه «فودة» في بيان صحفي بضرورة رفع كفاءة العاملين وتنفيذ برامج التأهيل والتدريب اللازمة لمجموعات العمل وشدد على أنه سيتم تطبيق عدة نماذج محاكاة وسيناريوهات مفاجأة لتجربة وإختبار كل الإستعدادات بمختلف الأجهزة بالمحافظة وتجربة جميع المعدات على الطبيعة، وتحديد الوقت الذي تستغرقه كل جهة لحل المشكلة والتعامل معها للتأكد من عملها بفاعلية، وكشف أوجه القصور لمعالجتها.

كما أشار المحافظ إلى أن تلك التكليفات لكل رؤساء المدن بضرورة المتابعة الميدانية، ومراجعة خطط الانتشار وجاهزية الفرق واستيعاب أعضائها للمهام المكلفين بها.