عضو «جمعية الجغرافيين»: تقلبات لحالة الطقس اليوم على سواحل كفر الشيخ

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من هطول أمطار غزيرة اليوم تصل لـ60%، وذلك على السواحل الشمالية في محافظة كفر الشيخ، وقرى ومدن المحافظة، كما تنشط حركة الرياح العاتية على مدار الساعة، وهو الأمر الذي يستوجب على المواطنين توخي الحظر جراء سقوط الأمطار الغزيرة.

أمطار وترقب لحركة الصيد بالبرلس

وقال الدكتور عبدالله علام، أستاذ الجغرافيا البيئة والمناخ والمسطحات المائية، عضو مجلس إدارة الجمعية العامة للجغرافيين والمناخ على مستوي الجمهورية، لـ«الوطن»، أن اليوم الاثنين سوف يشهد تقلبات لحالة الطقس بسواحل كفر الشيخ، كما تشهد حركة الأمواج بمياه البحر الأبيض المتوسط، ارتفاعًا طفيفًا عن معدلاتها الطبيعية لتصل لنحو مترين، وهو الأمر الذي يستوجب حالة من الترقب لدى جموع الصيادين العاملين على متن مراكبهم بمياه البحر المتوسط، بسواحل البرلس.

حالة الطقس المتوقعة في كفر الشيخ

بينما سجلت درجات الحرارة المتوقعة اليوم، في كفر الشيخ، كما جاء في بيان هيئة الأرصاد الجوية، إذ سجلت درجة الحرارة العظمى 29 درجة مئوية، ودرجة الحرارة الصغرى 18 درجة مئوية، وسجلت نسبة الرطوبة 68%، وسرعة الرياح 16 كيلو /ساعة، والأمطار 60%.