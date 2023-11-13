نجم الأهلي السابق يوجه رسالة تاريخية رفقة أبنائه لدعم غزة.. ماذا قال؟

لا تزال أحداث غزة تلقي بظلالها على مشاهير العالم والوطن العربي، في كل المجالات، وعلى رأسها كرة القدم، إذ يحاول اللاعبون توصيل رسائل لدعم القضية الفلسطينية مستغلين ملايين الجماهير الذين يتابعوهم عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

رسالة تاريخيةة لنجم الأهلي السابق دعما لغزة.. ماذا قال؟

«علموا أولادكم أن فلسطين محتلة»، بهذه الجملة بدأ أيمن أشرف نجم الأهلي السابق، والمنتقل حديثا لصفوف البنك الأهلي، منشوره عبر حسابه الرسمي على موقع الصور الشهير «إنستجرام»، بعدما ظهر مرتديا الوشاح الفلسطيني رفقة نجله وابنته.

أيمن أشرف يظهر رفقة نجليه بالوشاح الفلسطيني: فلسطين حرة

ووجه أيمن أشرف رسالة عبر منشوره على «إنستجرام»، جاء نصها: «علموا أولادكم أن فلسطين محتلة، وأن المسجد الأقصى أسير، وأن الكيان الصهيوني عدو، وأن المقاومة شرف، وأنه لا يوجد دولة اسمها إسرائيل، وفلسطين حرة».

يأتي ذلك تزامنا مع استمرار العدوان الإسرائيلي في حربه ضد غزة، مستهدفا المنازل والمستشفيات بالقصف المستمر عليهم على مدار أكثر من شهر، وتحديدا منذ يوم 7 أكتوبر الماضي.

وحرص العديد من اللاعبين العرب والمصريين على دعم القضية الفلسطينية والوقوف جنبا إلى جنب مع غزة في حربها ضد الاحتلال، على رأسهم محمد صلاح وأحمد حسن كوكا ومحمد النني، فضلا عن مواقف الفرق بالاحتفال بالعلم الفلسطيني، وهتافات الجماهير من مختلف دول العالم في المدرجات من أجل غزة.