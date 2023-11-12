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مدير عام «الصحة العالمية»: نطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

كتب:

حسن سمير
10:42 م | الأحد 12 نوفمبر 2023
غزة - أرشيفية

غزة - أرشيفية

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل منذ قليل؛ بأن مدير عام منظمة الصحة العالمية، طالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، قائلا: لا يمكن للعالم أن يقف صامتا ومستشفيات غزة تتحول إلى مشاهد الموت والدمار واليأس.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان لها منذ قليل، ارتقاء 11078 شهيدا على الأقل، بينهم 4506 أطفال، في حصيلة جديدة لحرب الإبادة الجماعية التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين بقطاع غزة لليوم الـ36 على التوالي.

 

 

 

 

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