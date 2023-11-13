أمين سر الشئون العربية بالنواب: ندعم السيسي كونه قائدا حقيقيا يحمي الوطن

قال النائب أحمد مقلد، أمين سر لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، ندعم السيسي كونه قائدا حقيقيا قادرا على الحفاظ على الوطن والعبور به إلى بر الأمان في ظل التحديات الإقليمية الحالية.

جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر الجماهيري لدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، الذي نظمه حزب مصر أكتوبر، أمس، في قاعة المؤتمرات بالمدينة الشبابية بأبي قير بمحافظة الإسكندرية شرق الإسكندرية.

وأضاف أمين سر لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن القضاء على الإرهاب في سيناء هو أحد أهم العوامل التي ساعدت مصر على تسهيل إرسال المساعدات لأهالي فلسطين في أمان وأعطت القيادة السياسية القدرة على رفض التهجير القسري لأهالي غزة إلى سيناء.

أمين سر لجنة الشئون العربية: دعم السيسي لاستكمال مشروع الدولة المصرية

واختتم: إننا ندعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي لاستكمال مشروع الدولة المصرية بعد ما نجحت الدولة المصرية في الانتصار في معركة القضاء على الإرهاب، بالتزامن مع البناء والتنمية والتطوير في كافة المجالات.