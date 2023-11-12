 كاتب صحفي: العالم يتحدث عن كلمة الرئيس السيسي بشأن غزة في قمة الرياض

قال الكاتب الصحفي بلال الدوي، إن حركة حماس أصدرت بيانا على لسان كتائب عز الدين القسام تقول فيه: «إن سيناريو استبعادنا هو السيناريو المستبعد في غزة»، كما لخص إسماعيل هنية أمر استبعاد حماس في عدة نقاط: «وقف القصف الإسرائيلي، التفاوض في الأسرى، تبادل رهائن 100 عنصر حمساوي في سجون الاحتلال مقابل 100 مدني رهينة إسرائيلي» لافتًا إلى أن العالم أجمع يتحدث عن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي بخصوص غزة في قمة الرياض الأمس.

حماس ليست سهلة المنال

وأضاف الدوي، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم»، تقديم الإعلامية «لبنى عسل»، أن علي بركة، عضو قيادة حركة حماس بالخارج، صرح بأن حماس لن يتم القضاء عليها بسهولة، في عام 2014 عند حدوث صدام بين أهالي فلسطينيين والاحتلال ظل صراع لمدة 51 يوما، ولذلك تم التخطيط لما حدث في 7 أكتوبر لمدة سنة، كما مكثت قيادات «حماس» لمدة 4 شهور تبحث عن طريقة للدفاع عند هجوم الاحتلال.

نيويورك تتابع كتائب عز الدين القسام

وأشار إلى أن نيويورك تايمز قالت إن عدد أعضاء كتائب عز الدين القسام داخل الأنفاق يصل إلى 40 ألفا، بعيدًا عن الكتائب الأخرى كما أوضحت نيويورك تايمز أن الكتائب في الأنفاق لديها مؤن وخزائن ذخيرة تكفي لأربعة شهور.