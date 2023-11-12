«مستقبل وطن» بالغربية ينظم مؤتمرا لتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

نظم حزب مستقبل وطن بالغربية، مؤتمرا جماهيريا حاشدا لتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية المقبلة والمقرر إجراؤها مطلع الشهر المقبل، ويتنافس عليها 4 مرشحين.

وحضر الآلاف من المواطنين والشباب والفتيات ورجال الدين والسياسة ووكلاء الوزارات والمؤسسات والنقابات المهنية والجمعيات الأهلية، على حضور المؤتمر الجماهيري لإعلان وتأييد المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، رافعين لافتات تأييد له وصوره وعلم مصر، « كلنا معاك» ، «حبيب المصريين».

إنجازات ومشروعات

قال المحاسب محمد عريبي، عضو مجلس الشيوخ وأمين حزب مستقبل وطن بالغربية، إن المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، واجب وطني، وأن مصر شهدت خلال فترة تولي الرئيس السيسي الحكم العديد من الإنجازات الداخلية والخارجية، وهذا الحشد الكبير اليوم هو خير دلالة على رد الجميل للرئيس عبد الفتاح السيسي.

المشاركة في الانتخابات واجب وطني

وأكد الشيخ عبد اللطيف طلحه، رئيس المنطقة الأزهرية بالغربية، أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة واجب وطني، «نعلن من عروس الدلتا طنطا، أننا وراء القيادة السياسية المصرية الوطنية عبد الفتاح السيسي ونؤيده في الانتخابات الرئاسية المقبلة».

وأشار إلى أن الإنجازات التي حققها المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي خلال الفترة الماضية الـ 9 سنوات كثيرة وعديدة، ومنها حياة كريمة والتي أحدثت طفرة كبيرة في الريف المصري، وأيضا العمل على الحياة المصرية وحماية الأمن القومي المصري، والوقوف بكل ثبات أن سيناء مصرية ولن تكون لأحد غير للمصريين، بحق الرئيس السيسي رجل جعل للوطن درع وسيف يحميه، وبكل فخر أعلن تأييد الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.