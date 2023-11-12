«مستقبل وطن» بقنا ينظم مؤتمرا جماهيريا لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

نظّم أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة قنا، مؤتمرا جماهيريا حاشدا بقاعة نادي الألومنيوم في نجع حمادي، حضره الآلاف من المواطنين وعدد كبير من نواب المحافظة لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

دعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

ومؤتمر حزب مستقبل وطن، يعد الحشد الجماهيري الأول لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال الشيخ محمد مصطفى، ممثل مديرية الأوقاف بمحافظة قنا، إن مصر الأمن والأمان بفضل القيادة السياسية الحالية، ومصر ستظل قوية بقيادتها، وأننا نؤيد المؤشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة لأنه قائد المرحلة.

وقال القمص ارسنيوس، وكيل مطرانية ايبارشية دشنا، خلال كلمته ممثلة عن كنيسة دشنا، في البداية نرفض التعدي الغاشم على الأبرياء في أهل غزة ، ونصلي من أجل السلام في تلك المنطقة.

وتابع: تحيا بلدنا مصر المحمية برعاية الله ، وكل الاحترام والتأييد لقائد سفينتنا الرئيس عبدالفتاح السيسي لقيادة بلدنا، وأنه القائد العظيم الذي واجه التحديات وفي مقدمتها محاربة الإرهاب، القائد الذي رسخ مبدأ المساواة.. القائد الذي عمل على بناء الوطن، والذي صمد ضد التحديات الخارجية وأثبت للعالم أن مصر قادرة على حماية نفسها، وجاء دورنا أن نلتف حوله في الانتخابات الرئاسية المقبلة لاستكمال مسيرته في الجمهورية الجديدة.

وقال النائب خالد خلف الله، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أن مصر هداها بالرئيس عبدالفتاح السيسي، وندعمه في الانتخابات الرئاسية، لأنه الوحيد حمى مصر من كل المؤامرات الخارجية والداخلية.

وتابع أن محافظة قنا سوف تحصل على أعلى الأصوات دعما للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في الانتخابات، وندعو كل المواطنين التوجه للجان الانتخابية للمشاركة عمليات التصويت.