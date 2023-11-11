نائبة التنسيقية: لقاءات الرئيس السيسي بزعماء الدول تؤكد جهود مصر من أجل غزة

قالت الدكتورة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أجرى اليوم لقاءات مع زعماء ورؤساء السعودية وإيران وتركيا وسوريا، وهذه اللقاءات تأتي في إطار جهود مصر الإقليمية والدولية في التواصل مع كل الأطراف المؤثرة في حلول القضية الفلسطينية ووقف العمليات العدوانية التي تجرى في قطاع غزة.

الدولة المصرية لا تدخر جهدا في إدخال المساعدات لقطاع غزة

وأوضحت «علي» في تصريح لـ «الوطن»، أن الدولة المصرية منذ بدء حرب غزة وهي لا تتدخر جهدا في الوصول إلى حل سواء بسرعة إدخال المساعدات الإنسانية بعد فرض قدراتها السياسية والدبلوماسية أمام دول كبرى، أو بالتواصل والتفاوض مع الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والمنظمات والهيئات الدولية، لافتة إلى أن مصر هي الدول الأكثر استخداما للحلول الدبلوماسية والتفاوضية من أجل قضية غزة.

مصر لم ولن تتخلى عن القضية الفلسطينية

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن كلمة الرئيس السيسي في القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية المنعقدة في الرياض بشكل استثنائي، تضمَّنت رسائل صريحة وواضحة للجميع، مفادها بأن مصر لم ولن تتخلى عن القضية الفلسطينية ولن تقبل فكرة التهجير للشعب الفلسطيني، وكذلك إدانة ورفض سياسة العقاب الجماعي لأهالي القطاع غير المقبولة والتي لا يمكن تبريرها بالدفاع عن النفس، وغيرها من الأعمال المروعة للمدنيين والمنافية للقانون الدولي والقانون الدولى الإنسانى.

وأكدت نائبة التنسيقية، أن المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن مسؤول عن الوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار في القطاع بلا قيود أو شروط، وكذلك ضمان النفاذ الآمن والسريع والمستدام للمساعدات الإنسانية مع تحمل إسرائيل مسؤوليتها الدولية باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال.