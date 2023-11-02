«تنسيقية شباب الأحزاب»: «الدمج» بدأت عملها بعد إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي

قال المهندس طاهر أبو زيد، عضو لجنة الدمج والتأهيل بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن فكرة لجنة الدمج والتأهيل بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين كانت عقب إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي في العام الماضي، وتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي أن لجنة العفو الرئاسي لا يقتصر عملها فقط على إدراج القوائم وترشيح الأسماء، ولكن أيضًا تشملهم بالرعاية اللاحقة.

حس وطني شديد ومسؤولية سياسية

وأضاف عضو لجنة الدمج، والتأهيل بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم» على قناة «DMC»، أن دور تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين جاء بحس وطني شديد ومسؤولية سياسية ملقاة على كيان شديد مثل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وبالفعل تم إطلاق اللجنة أو باشرت عملها خلال شهر سبتمبر الماضي، وبجهود غير معلنة، حتى نستطيع التوصل لعدد كبير من الحالات إلى أن تم تدشينها رسميًا خلال شهر 7 الماضي.

بمهنية واحترافية شديدة

وتابع: «تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مارست هذا الدور بتجرد شديد وبمهنية واحترافية شديدة حتى في سرية البيانات المدرجة لدينا».