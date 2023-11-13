والدة طفلة محاربة سرطان فلسطينية: «شوفنا الموت بعنينا في غزة»

روت والدة دانا أبو الكاشف محاربة سرطان من غزة تتلقى العلاج بمصر معاناتها ومأساتها بالحرب على غزة، أنها منذ أن بدأت الحرب كانت في ذلك الوقت تجلس برفقة ابنتها في مستشفي الرديسي، وتلقت آخر جرعة كيماوي «الضرب كان فوق راسنا وشوفنا الموت بعنينا وفي اليوم الثاني ذهبنا إلى المنزل عند دار أسرتي لكي نختبئ هناك وبعد أسبوع بدأ الضرب على الشمال».

وتابعت: «بعد ذلك نقلنا على الوسطى واستمرينا لمدة أسبوع في الوسطى على أمل أني أتواصل مع أي مستشفى وحاولت أتواصل ولكن ماكان أي أمل إن إحنا نوصل المستشفى».

وتضيف خلال لقائها مع الإعلامي أحمد فايق ببرنامج «مصر تستطيع» المذاع عبر فضائية dmc: «بعد أسبوع طلبوا مننا نغادر الوسطى على الجنوب، ثم من الجنوب جئنا لمصر».

«من وقت ماجئنا إلى مصر لم يقصر أي أحد معنا»

وأوضحت: «أنا وبنتي اللي جينا على مصر، عشان أنا تعبانة وابني لم يعلم أن رجعت أو مرجعتش.. وبعد أسبوع طلبوا مننا نغادر الوسطى على الجنوب، ثم من الجنوب جئنا لمصر»، مضيفة: «أنا نفسي أتواصل مع ابني وأعرفه إني وصلت مصر وإن بخير أنا وأخته وإن بين أيادي ناس أمينة».

ووجهت والدة دانا أبو الكاشف محاربة سرطان من غزة الشكر للقيادة السياسية ولمصر كافة: «من وقت ماجئنا إلى مصر لم يقصر أي أحد معنا، وجزاكم الله كل خير على المعاملة الطيبة، الصراحة معاملة لم أتصورها».