مدير مستشفى «العودة» في غزة: مستمرون في عملنا رغم التهديدات بالاستهداف

أكد الدكتور أحمد مهنا، مدير مستشفى العودة، استمرار عمل المستشفى حتى الآن على الرغم من كونه مهددا بالاستهداف، مشيرًا إلى أنه جرى استهداف مبنى متاخم للمستشفى فضلا عن سقوط صواريخ في الساحة لكن لم يسبب أي ضرر بين الأطقم الطبية أو أبنية المستشفى.

وأضاف «مهنا»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة»، تقديم الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «أون»، أن مستشفى العودة تقع في شمال قطاع غزة الذي يضم 3 مستشفيات وهي: المستشفى الإندونيسي الحكومي والعودة الأهلي ومستشفى كمال عدوان المخصص للخدمات العسكرية، وجميعهم توقفوا عن العمل، بسبب توقف المولدات الكهربائية لنفاد الوقود منذ 4 أيام.

العمل بوسائل بدائية

وتابع، أنه يجرى العمل بوسائل بدائية وبديلة تعتمد على البطاريات، والجراحون يعملون بكشافات على الرأس مزودة ببطاريات، مؤكدا توقف جميع مستشفيات قطاع غزة عن العمل باستثناء مستشفى العودة، ويتم إجراء من 12 لـ18 عملية قيصرية يومياًفضلا عن توافد الجرحى على المستشفى، موضحا أن المستشفى تضم 160 كادرا بين طبيب وممرض وإداري وفني ويقيمون بالمستشفى منذ 35 يوما بدوام مغلق كامل لا يعودون إلى منازلهم.

وأشار إلى إصابة بعض الموظفين بجروح بسيطة وخفيفة بسبب شظايا القصف التي تسقط على المستشفى جراء قصف المباني المتاخمة للمستشفى، مشيرا إلى أن عمليات الولادة تتم دون استخدام تخدير كامل بل «بنج نصفي» كونه لا يحتاج إلى أجهزة سوى جهاز ضغط يومي فقط، ومن ثم متابعة العلامات الحيوية، فهذا المتاح في ظل انقطاع التيار الكهربي.

وواصل: «نستخدم البنج الموضعي ومسكن «كتامين» في علاج الإصابات وإجراء العمليات، وهذا المسكن كان يعتمد عليه في الحرب العالمية الثانية وهو قوي للغاية»، مشيرًا إلى أن العمل مستمر بشكل غير مطابق للأطر العالمية نظرًا إلى المعوقات والظروف التي نتعرض لها، وجرى إجراء 12 ولادة قيصرية و10 عمليات ولادة طبيعية نصفهم قادمون من مدينة غزة، بسبب عدم تواجد مستشفيات على بعد 25 كيلو مترًا مربعًا.

وواصل: «استشعرنا الحصار، لذلك قمنا بتخزين كميات كافية من الأرز والبرغل والمعلبات والدقيق والطحين فضلا عن 200 لتر من السولار، ويتم استخدمه كل يوم بمعدل ساعة لتجهيز الطعام، وهناك مخزون يكفي 9 أيام، ولا علم حول ماذا سيجرى بعد نفاد هذه الموارد».