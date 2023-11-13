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والدة محارب سرطان فلسطيني لـ«مصر تستطيع»: عشنا ليلة صعبة جدا في غزة

كتب:

شروق مراد
12:36 ص | الإثنين 13 نوفمبر 2023
الطفل فراس مراد ووالدته مع الإعلامي أحمد فايق

الطفل فراس مراد ووالدته مع الإعلامي أحمد فايق

قالت والدة الطفل فراس مراد، محارب السرطان الفلسطيني، الذي يتلقى علاجه في أحد مستشفيات الأورام بمصر، إنها تعيش في رفح، لكنها تذهب إلى غزة لعلاج ابنها، للحصول على جرعات الكيماوي: «روحنا المستشفى وكان في قصف، نمنا ليلة كانت صعبة جدًا، يعني حوالين مستشفى الرنتيسي عمارات وأبراج ومحلات، كل دا اتقصف».

والدة الطفل «فراس»: «أطفال كتير بيتفزعوا وبيصرخوا من القصف»

وأضافت في حوارها مع الإعلامي أحمد فايق مقدم برنامج «مصر تستطيع»، على «قناة «dmc: «ساكنين على الحدود الشرقية والقصف مدفعي، وفي أطفال كتير بيتفزعوا وبيصرخوا، ومش بيعرفوا يناموا».

والدة الطفل «فراس»: «استشهدت عائلة زوجة أخي»

وتابعت أن زوجة أخيها كان لديها تجربة مع القصف، في عام 2014، واستشهدت عائلتها: «قالتلي أنا مش هقدر أقعد هنا ولا دقيقة، لكن أنا قررت أقعد مع ابني، وبشتغل مدرسة بس في أطفال كتير، استشهدوا مع أسرهم».

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