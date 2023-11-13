«معلومات الوزراء» يحدد خطوات حماية البريد الإلكتروني والمعلومات الشخصية

وجه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، العديد من النصائح للمواطنين حول كيفية حماية البريد الإلكتروني الخاص بهم، وذلك على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي « فيس بوك» إلى ضرورة اتباع الخطوات التالية :

- الخروج من أي حسابات غير مألوفة.

- تحقق بانتظام من تقرير كشوفاتك لـ«الحسابات المصرفية» .

- كن حذرًا من أي رابط أو مرفقات حتى مع الأصدقاء.

- لا تتجاهل التحديثات.

- قلل المعلومات التي تشاركها عبر الإنترنت.

- احمي أجهزتك بكلمات مرور قوية.

إرشادات لحماية كلمة المرور

كما وجه مركز المعلومات عدة إرشادات لحماية كلمة المرور الخاصة بك من عملية التصيد الإلكتروني ومنها ما يلي:

- يفضل عدم اختيار خاصية تذكر أو خزن كلمة السر.

- عدم مشاركة كلمة السر مع أي شخص.

- استخدم برنامج password manager للتخزين الآمن.

- عدم الإرسال عبر أي وسيلة اتصال دون حماية.