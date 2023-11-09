تطبيق منظومة البريد الإلكتروني المؤمّن بين المصالح الحكومية في قنا

ترأس الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، اجتماعا موسعا لبحث آلية تطبيق منظومة البريد الالكترونى المؤمن بالمحافظة ومديريات الخدمات.

البريد الإلكتروني المؤمن

وأوضح أن الاعتماد على البريد الالكتروني المؤمن فى المراسلات بين المؤسسات الحكومية، يأتى فى إطار منظومة التحول الرقمى التى تسعى الحكومة المصرية إلى تطبيقها وتعميمها فى كافة مؤسسات الدولة، مضيفا أن البريد الالكترونى المؤمن سوف يساهم فى الحفاظ على سرية المراسلات والمعلومات المتداولة بين المؤسسات الحكومية، وكذلك الحد من استهلاك الأوراق، وتحقيق السرعة فى إرسال واستقبال المخاطبات.

المراسلات الحكومية

وشدد نائب محافظ قنا على سرعة إنشاء البريد الالكترونى الخاص بكل مديرية، على أن يتم إنشاؤه على حساب Microsoft Outlook، والإفادة بعناوين البريد الكترونى لكل جهة ، حتى يتسنى للمسئولين اعتمادها ، تمهيدا للتعامل بها رسميا، مؤكدا أن الااعتماد على البريد الإلكتروني المؤمن في المراسلات الحكومية، يعد خطوة مهمة نحو تفعيل التحول الرقمي، والاستفادة من المميزات التي توفرها التكنولوجيا الحديثة في تعزيز وتحسين وسائل التواصل بين الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة.