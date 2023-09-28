تقرير: قراصنة صينيون يخترقون البريد الإلكتروني لموظفين بالخارجية الأمريكية

كشفت تقارير إعلامية في الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الخميس، أن عدداً من القراصنة الصينيين تمكنوا من الوصول غير المصرح به إلى 60 ألف رسالة بريد إلكتروني، من خلال اختراق حسابات بعض الموظفين في وزارة الخارجية الأمريكية، في حلقة جديدة من الحرب الإلكترونية بين الجانبين.

اختراق 10 حسابات لموظفين بالخارجية الأمريكية

وبحسب ما أوردت وكالة «رويترز» للأنباء، قال مصدر في مجلس الشيوخ الأمريكي إن مسؤولي السياسة الخارجية أبلغوا المشرعين الأمريكيين بأنه تم اختراق 10 حسابات لموظفين يعملون في وزارة الخارجية الأمريكية.

ولم يتم تحديد أسماء ومناصب موظفي وزارة الخارجية، الذين تم اختراق حساباتهم الإلكترونية، حتى الآن، وأشارت الوكالة إلى أنهم يعملون على القضايا المتعلقة بمنطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ.

«الهاكرز» الصينيون يستغلون ثغرات أمنية

وأعلنت شبكة الأمن الإلكتروني في الولايات المتحدة «مانديانت»، في يونيو الماضي، أن مجموعات من «الهاكرز» الصينيين يستغلون ثغرات أمنية في تطبيق شائع لأمن الرسائل الإلكترونية، وتمكنوا من اختراق شبكات مؤسسات عامة وخاصة في الولايات المتحدة والعالم.